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Мелкадзе: пишут, провел 44 матча за "Спартак", а ничего не сделал. Большинство просто завидует

Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе, выступающий на правах аренды за "Тамбов", рассказал, как реагировал на безголевую серию в составе московского клуба.

"Всю жизнь читал, что пишут обо мне. Начал, еще когда попал в дубль: было очень интересно, что пишут. Но после того как подписал новый контракт, решил, что больше читать не стоит (смеется). А сейчас раз в пару недель захожу и просматриваю старые записи, трачу на это минут по 15.

После "Ростова" очень многие написали, большинство — спартаковские! Поздравили с первыми голами. Говорят, чтобы продолжал в том же духе и возвращался в "Спартак" сильнее.

В первую очередь все зависит от меня. Дальше — от тренера и партнеров. Но главное — поймать кураж, когда его ловишь — это несравнимое чувство. Его надо ловить как можно чаще.

В "Спартаке" именно этого и не хватило? Наверное. С некоторыми выходами на замену получалось, я мог хорошо провести матч, но не было результативных действий. Это давило, ничего нет — ни гола, ни голевого паса. И все пишут, что провел 44 матча за "Спартак", а ничего не сделал. Хотя там игры было 10-15 минут.

Скорее всего, большинство людей просто завидует. В "Инстаграме" мне пишут, чтобы я не переживал, что люди с головой за меня. Их мало, но они есть", — цитирует Мелкадзе "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 12 матчах и забил 4 гола.


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Теги: Спартак Мелкадзе Тамбов
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