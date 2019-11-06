Напомним, Вилков удалил игрока ЦСКА Яку Бийола в начале второго тайма и пропустил грубый фол Сердара Азмуна в начале встречи, а также принял еще несколько спорных решений.
Матч "Оренбурга" и "Уфы" состоится в воскресенье, 10 ноября.
После судейского скандала в Питере Вилков рассудит матч "Оренбурга" и "Уфы"
Судья Михаил Вилков, работавший на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" - ЦСКА, запомнившемся неоднозначным судейством, получил назначение на первый тур второго круга первенства. Вилков рассудит "Оренбург" и "Уфу".
Фото: ФК "Ростов"
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