» » Тарасов: пока жена не беременная, может получить сразу леща

Тарасов: пока жена не беременная, может получить сразу леща

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о личных отношениях с нынешней супругой Анастасией Костенко и правилах в семье.
Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Футболист рассказал, что у него за спиной уже три брака. Кроме того, Тарасов сказал, что может ударить женщину, если она, что называется, перегибает палку.

"Есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, может сразу получить леща", — приводит слова Тарасова "Семь дней".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тарасов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Полицейский обвиняется в убийстве экс-футболиста "Манчестер Сити"
Петров: в конце матча в Порту спросил капитана, устраивает ли нас счёт
Домашняя арена "Рубина" сменит название 2
Роналду поздравил игроков "Ювентуса" с выходом команды в плей-офф Лиги чемпионов
Ананидзе вызван в сборную Грузии
Защитник "Краснодара" Петров: Кононову в "Спартаке" не дали поработать 2
Алексей Миранчук вошел в тройку лучших игроков недели ЛЧ по версии InStat 2
Тарасов: пока жена не беременная, может получить сразу леща 5
"Краснодар" бьётся за выход из группы, ЦСКА - за гордость и принципы
"Зенит" объявил о сотрудничестве с Konami. В PES появятся "Газпром Арена" и Аршавин 1
Лопырева: Роналду ничего не показал, а Алексей Миранчук такими темпами может скоро уехать в Европу 5
Рыбус заявил, что в декабре ему предстоит операция. Он больше года играет на уколах
Венгер сравнил Азара со скаковой лошадью: он стал слишком тяжелым
Смолов: все в порядке. Буду готовиться к матчу с "Краснодаром"
Форвард "Реала" Родриго — автор самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов
Игнатьев: несмотря на поражение, мне отрадно на душе от игры "Локомотива" 1
Дм. Черышев: скорее всего, степень тяжести травмы Дениса станет понятна завтра 2
Актер Юнусов: как мне игра Роналду? Никак, все смотрели на игру Леши Миранчука 1
Эмери: Моуринью в "Арсенале"? Я тренер
Защитник "Барселоны" Альба получил рецидив старой травмы и может пропустить больше месяца
Влашич: ЦСКА надо продолжать бороться, тогда будут шансы на выход в плей-офф ЛЕ 9
В Аргентине сообщили, что новым тренером "Барселоны" станет Гальярдо
Дзюба не стал помогать девушкам, на которых завели дело за кражу фигуры с его изображением 19
Щенсны пожалел Гильерме и объяснил причину его ошибки в матче с "Ювентусом"
"Локомотив": продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов 7
Щенсны: "Локомотив" установил высокую планку. Ничья была бы более справедлива
Бывший пресс-атташе "Локо": в истории клуба Смородская и Семин — самые сильные по характеру
Гвардиола провел 600-й матч в карьере
Быстров предложил устроить "темную" одному из игроков "Локомотива" по итогам матча с "Ювентусом" 3
Ионова признали лучшим игроком "Ростова" в игре с "Краснодаром"
Все новости