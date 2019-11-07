Тарасов: пока жена не беременная, может получить сразу леща

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о личных отношениях с нынешней супругой Анастасией Костенко и правилах в семье.

Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова