Футболист рассказал, что у него за спиной уже три брака. Кроме того, Тарасов сказал, что может ударить женщину, если она, что называется, перегибает палку.
"Есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, может сразу получить леща", — приводит слова Тарасова "Семь дней".
Тарасов: пока жена не беременная, может получить сразу леща
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о личных отношениях с нынешней супругой Анастасией Костенко и правилах в семье.
Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова
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