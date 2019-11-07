Защитник "Краснодара" Сергей Петров рассказал об эмоциях команды после победного матча с "Порту" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (1:3), который проходил 13 августа 2019 года. Игрок признался, что до последних минут не понимал, проходит ли его команда в следующий этап турнира.
"Конечно, все радовались в раздевалке. В нас ведь после первой игры никто не верил. В конце второго матча я даже спросил нашего капитана: "Нас устраивает счёт?" 89-я минута, голова уже не варит. Когда судья свистнул, то все рванули – невероятные эмоции. На всю жизнь запомню", - цитирует Петрова "Чемпионат".
Петров: в конце матча в Порту спросил капитана, устраивает ли нас счёт
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