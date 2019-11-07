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Бакаев: моя цель - стать лидером "Спартака", но до этого мне еще очень далеко

Полузащитник "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев оценил свою роль в московском клубе.

"До лидера "Спартака" мне еще очень далеко, за три-четыре месяца им нельзя стать. Нужно, чтобы прошел один-два сезона на высоком уровне, и нужно вести команду за собой все это время. Сейчас мне только-только предстоит пройти данный путь, впереди еще много работы. Конечно, я хочу быть лидером команды. У меня всегда это в голове и это моя цель, и я буду идти к ней.

Мне без разницы на какой позиции играть, где мне скажут, там я и готов играть. Я готов сыграть на любой. Я рад, что Тедеско доверил мне новую позицию в команде, я поблагодарил его. Он верит в меня, и я сделаю все, чтобы не подвести его.

Ощущений от предстоящих игр за сборную у меня пока что нет. Много работы предстоит, прежде чем выйти в ее составе. Конечно, мы хотим выиграть у Бельгии, какие могут быть цели, кроме победы, и зачем тогда играть? Лично мне хочется выйти, показать свои лучшие качества и помочь сборной. Все хотят первое место, поэтому хотим победить Бельгию со счетом 2:0. Только первое место может быть в спорте, никакого второго или третьего. Мы приложим все усилия, это будет очень тяжело, но нет ничего невозможного. Внимание прессы ко мне? Я уже привык к этому, мне без разницы", - цитирует Бакаева Sport24.ru.


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Теги: Бакаев Спартак
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