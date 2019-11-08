Защитники ЦСКА Виктор Васин и Георгий Щенников имеют совместный бизнес с некоторыми бывшими игроками армейцев, "Краснодара" и "Зенита".
Как рассказал в подкасте юридической компании Sila Lawyers экс-полузащитник "Краснодара" Олег Самсонов, они вместе с бывшим футболистом "Зенита" Виктором Файзулиным и Кириллом Рудаковым открыли строительную компанию "Алгоритм Девелопмент". Позже к ним присоединились Васин и Щенников.
Согласно базы данных SPARK-interfax, это не единственный бизнес футболистов. Они также являются организаторами детских футбольных школ. Помимо этого, Васин и Щенников занимаются продажей мороженого.
Sport24
Васин и Щенников ведут строительный бизнес с бывшими игроками "Краснодара" и "Зенита"
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