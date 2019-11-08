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Тедеско: Тилю нужно освободить голову от всяких заморочек

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о ситуации с полузащитником Гусом Тилем, который не имеет твердого места в основном составе красно-белых, а также ответил на вопрос по поводу отсутствия в последних матчах игровой практики у защитника Николая Рассказова.

"Что происходит с Тилем? Я знаю, что это важный вопрос. Ни о ком меня столько не спрашивают, сколько о нем. Даже о Шюррле с Гулиевым. Поверьте, у этого парня очень хорошие игровые качества, он отличный футболист, но еще очень молод. Ему нужно освободить голову от всяких заморочек. Постоянное муссирование вопроса, почему он не играет, не идет ему на пользу. Это одна из причин стресса. Игра Тиля — важный вопрос, в том числе из-за его стоимости для клуба. Но его цена — не проблема Гуса. Уверен, у него все будет хорошо.

У нас есть несколько парней, способных сыграть на этой позиции: Мельгарехо, Зобнин, Ещенко. Рассказов один из них. Мы можем долго рассуждать о любой позиции, где есть выбор игроков. Николай с нами, он работает, он сконцентрирован. Я разговаривал с ним несколько раз — все в порядке. После шести поражений подряд мы сделали ставку на более опытных игроков на некоторых позициях, чтобы стабилизировать игру. Есть ротация на позиции форварда, опорника. Тот же Кутепов", — передает слова Тедеско Sport24.


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Теги: Тедеско Тиль Спартак Рассказов
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