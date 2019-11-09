Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Антон Терехов прокомментировал поражение от "Спартака" (0:2).
"Моя задача была усилить атаку, обострять, помочь команде. Понятно, что после двух удалений играть гораздо тяжелее. Первый тайм мы сыграли хуже, чем второй. Как-то не вошли в игру. Во втором тайме прибавили, отодвинули игру от своих ворот, у нас были моменты. Но удаления решили многое.
Нам надо набирать очки и играть в свой футбол. Сейчас нет такого, чтобы кто-то был на голову сильнее. Прежде всего мы должны отталкиваться от своей игры. Со всеми можно играть и побеждать. Моё дело — выходить и отдавать все силы на поле. Использовать шансы, которые даёт тренер», — цитирует Терехова ФК "Крылья Советов".
Терехов - о матче со "Спартаком": удаления решили многое
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