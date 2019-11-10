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Гончаренко: гол Чалова? Федя переживал, был закрыт в себе, нам важно было вернуть ему уверенность

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гол Фёдора Чалова, который прервал безголевую серию. Напомним, до этого форвард не отличался с матча против "Краснодара" (22 сентября)
Фото: ПФК ЦСКА
- Гол Фёдора Чалова, который прервал безголевую серию? Очень простая оценка - если нападающий не забивает, всегда очень сложно победить. Сегодня Чалов забил, результат сразу другой.

Федя переживал, был закрыт где-то в себе, нам важно было вернуть ему уверенность, чтобы он забил. Может, мы сделали сегодня шаг вперёд. Надеюсь, после паузы он продолжит в том же духе, - приводит слова тренера ЦСКА корреспондент Rusfootball.info


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Теги: Гончаренко ЦСКА Сочи Чалов
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