- Гол Фёдора Чалова, который прервал безголевую серию? Очень простая оценка - если нападающий не забивает, всегда очень сложно победить. Сегодня Чалов забил, результат сразу другой.
Федя переживал, был закрыт где-то в себе, нам важно было вернуть ему уверенность, чтобы он забил. Может, мы сделали сегодня шаг вперёд. Надеюсь, после паузы он продолжит в том же духе, - приводит слова тренера ЦСКА корреспондент Rusfootball.info
Гончаренко: гол Чалова? Федя переживал, был закрыт в себе, нам важно было вернуть ему уверенность
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гол Фёдора Чалова, который прервал безголевую серию. Напомним, до этого форвард не отличался с матча против "Краснодара" (22 сентября)
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»