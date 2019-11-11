— В перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла ситуация, в ходе которой часть моего разговора с судьей матча и его помощниками попала в объективы телекамер.
Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров.
Отчетливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы, — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА.
Игру между «Сочи» и ЦСКА обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым. Глава ДСИ Александр Егоров поддержал принятые ей решения.
Гончаренко сделал заявление по поводу своего разговора с судьями
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свою нецензурную речь в адрес арбитров, обслуживавших матч его команды против «Сочи» (3:2), которая попала в телеэфир.
Фото: ПФК ЦСКА
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