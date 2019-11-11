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Крал: Тедеско — отличный тренер, несмотря на свой возраст

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал в интервью iSport.cz рассказал, что изменилось в команде с приходом нового главного тренера Доменико Тедеско, а также прокомментировал последние результаты красно-белых.

— Что изменилось в "Спартаке" после прихода Тедеско?

— В целом его приход пошел нам на пользу. С приходом нового тренера все игроки мотивированы и хотят показать, что они заслуживают место в основном составе. То же самое произошло с нами. Он принес новый импульс, новое желание. Видно, что мы движемся вверх. Мы немного поменяли расстановку на поле, изменили тактику. И это работает.

— Вы довольно регулярно играете. Чувствуете доверие тренера?

— Да. Я доволен своим игровым временем. Надеюсь, так будет и дальше. Просто каждую неделю мне нужно доказывать своими выступлениями на поле, что я достоин. И все будет хорошо.

— Каков Тедеско как тренер?

— Это отличный тренер, несмотря на свою молодость. В 34 года он уже имеет большой опыт, например, с "Шальке". Думаю, он подходит нашей молодой команде.

— Поднялось ли настроение у "Спартака" после последних успешных результатов?

— Да. Нам нужно было начать побеждать. Сначала мы сыграли вничью, затем смогли обыграть в дерби "Локомотивов" со счетом 3:0, что дало нам еще один импульс. Продолжаем выступление в Кубке России. Сейчас мы идем на шестом месте, но наши амбиции намного выше. Первая пятерка команд оторвалась, остальные отстают на несколько очков. Как только вы проигрываете, вы на 13-м месте. Выиграли один матч — и вы шестой. Тем не менее впереди у нас еще половина чемпионата, еще достаточно времени. Конечно, мы хотим бороться за титул.

После 16 туров "Спартак" набрал 21 очко и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Sport24


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Теги: Крал Тедеско Спартак
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