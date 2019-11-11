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Васильев: спросил Мендеша: "Что же ты не продал Дзюбу?". Он переспросил: "Кого-кого? А, этого?"

Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал сотрудничество форварда "Зенита" Артема Дзюбы с футбольным агентом Жорже Мендешем.
Фото: ФК "Зенит"
— Нобель Арустамян спросил вас, почему летом Дзюба не уехал в Англию. Вы ответили, что если бы трансфером занимались вы, он уже играл бы на островах. Можете расшифровать?

— На меня выходили люди, связанные с Дзюбой, с их стороны был интерес. Со своей стороны я интерес также выразил, но потом мне сказали, что Артем подписал договор с Жорже Мендешем.

Я сразу сказал, что это ошибка — не знаю уж, дошла ли эта информация до Дзюбы. При том что для меня Мендеш — лучший агент в мире. Номер один. А также мой друг.

Почему ошибка? Потому что у Жорже, как и у любого человека, в сутках только 24 часа. Плюс нет личного контакта с футболистом. Было очевидно, что он будет заниматься Дзюбой по остаточному принципу.

Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: "Жорже, что же ты не продал Дзюбу?". Он переспросил: "Кого-кого? А, этого?". Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!

Чтобы осуществить трансфер, им нужно заниматься целенаправленно. Конечно, может получиться и случайно. Но это маловероятно. А чтобы сделка состоялась, надо ею заниматься, знать человека, верить в то, что это должно произойти. У Мендеша же в это время был Жоау Феликс и многие другие, – сказал Васильев в интервью "Спорт-Экспрессу".


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Теги: Васильев Дзюба Зенит Мендеш
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