Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что московский клуб заинтересован в продлении аренды бразильского полузащитника Лукаса Сантоса. 20-летний футболист был арендован армейцами у "Васко да Гама" до окончания 2019 года.
"Попробуем продлить аренду Сантоса. У него тяжелая ситуация, он молодой парень. Не каждый может адаптироваться. Он много правильных вещей делает, ситуации оценивает. Но игрокам тяжело без практики", — передает слова Гончаренко Sport24.
Сантос провел за ЦСКА 5 официальных матчей, не отметившись при этом результативными действиями. 18 ноября футболист принял участие в товарищеском матче против ростовского СКА (5:1), забив один из голов своей команды.
Гончаренко: ЦСКА попробует продлить аренду Сантоса
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