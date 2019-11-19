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Агент Кучаева: думаю, в ближайшее время договоримся о продлении контракта с ЦСКА

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучева, сообщил, что ведет продуктивный диалог с московским клубом о продлении контракта игрока.

"Мы уже начали диалог с ЦСКА по поводу продления контракта с Константином Кучаевым. Его действующее соглашение истекает летом, но диалог у нас продуктивный. Все мысли только о ЦСКА. Думаю, в ближайшее время обо всем договоримся", - цитирует Клюева Sport24.


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Теги: Кучаев ЦСКА
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