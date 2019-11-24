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Фролов: забили и начали оберегать преимущество, а надо было забивать ещё

Голкипер «Сочи» Евгений Фролов рассказал, почему его команде не удалось удержать победу в матче 17 тура РПЛ с «Уфой» (1:1).
Фото: twitter.com/rfpl
– Очень обидный результат, нам очень нужна была победа в связи с нашим турнирным положением. Не дотерпели. Сам виноваты, низко сели к своей штрафной. Не знаю почему, наверное, психология, где-то замены по травме сыграли. У нас всё наиграно было, а когда меняешь структуру игры, людям нужно какое-то время, чтобы вкатиться.

– Как команда восприняла смену тренера?

– Задачу побеждать в каждой игре никто не отменял. Смены тренеров происходят в футболе, но наша задача играть и побеждать, показывать красивый футбол.

– Последнее место в таблице сказывается на игре?

– Да, потому что забили гол и начали обороняться, оберегать преимущество, а надо было атаковать и забивать ещё. Хотя перед игрой было хорошее настроение, эта ничья добавила нам грусти.

– Поле повлияло на игру?

– Нормально, все в равных условиях. Нормальное поле, не ужасное, – приводит слова Фролова корреспондент Rusfootball.info.


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Теги: Фролов Сочи Уфа
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