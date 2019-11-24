Фролов: забили и начали оберегать преимущество, а надо было забивать ещё

Голкипер «Сочи» Евгений Фролов рассказал, почему его команде не удалось удержать победу в матче 17 тура РПЛ с «Уфой» (1:1).



Фото: twitter.com/rfpl

– Очень обидный результат, нам очень нужна была победа в связи с нашим турнирным положением. Не дотерпели. Сам виноваты, низко сели к своей штрафной. Не знаю почему, наверное, психология, где-то замены по травме сыграли. У нас всё наиграно было, а когда меняешь структуру игры, людям нужно какое-то время, чтобы вкатиться.



– Как команда восприняла смену тренера?



– Задачу побеждать в каждой игре никто не отменял. Смены тренеров происходят в футболе, но наша задача играть и побеждать, показывать красивый футбол.



– Последнее место в таблице сказывается на игре?



– Да, потому что забили гол и начали обороняться, оберегать преимущество, а надо было атаковать и забивать ещё. Хотя перед игрой было хорошее настроение, эта ничья добавила нам грусти.



– Поле повлияло на игру?



– Нормально, все в равных условиях. Нормальное поле, не ужасное, – приводит слова Фролова корреспондент Rusfootball.info.