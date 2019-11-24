Масалитин - о предстоящем матче ЦСКА против "Лудогорца": потеряно все, кроме чести

- Об игре:
Впечатления положительные, особенно в первом тайме, поскольку команда владела большим преимуществом, но, к сожалению, оно не как не превращалось в голы. Во втором тайме давление на соперника немного снизилось, чем самарцы и воспользовались: они могли поразить ворота ЦСКА, но несмотря на рикошет Акинфеев спас команду. А позже чудо-удар нанёс Влашич, и этот мяч принёс победу "армейцам".
Как обычно, ЦСКА владел мячом, но не предпринимал каких-то обострений или действий, которые могли бы поставить оппонента в тупик. Не хватало обостряющих передач, открываний... играли очень академично. Да, владели преимуществом, но не более.
- Отсутствие Гончаренко из-за 2-матчевой дисквалификации и поддержке тренера со стороны болельщиков ЦСКА:
Естественно, болельщики поддержат своего тренера, тем более когда между сторонами налажен хороший контакт. И команда, и болельщики являются единым целым в ЦСКА, хотя недавно в одной другой столичной команде болельщики тренера не воспринимали...
Гончаренко был справедливо дисквалифицирован, правила есть правила. Но другой вопрос, что нельзя доводить тренеров на такие эмоции. Слова Гончаренко стали следствием вызывающей вопросы работы арбитров, и это происходит из тура в тур. Ошибки судей влияют на всех, в том числе и на тренеров.
- О предстоящем матче Лиги Европы против "Лудогорца":
Потеряно всё, кроме чести. Поэтому надо за честь клуба и страны сыграть в оптимальном составе против болгар, хоть "армейцы" уже ни на что не претендуют в этом турнире. В родных стенах нужно одержать победу и доказать, что в еврокубках команда может быть конкурентоспособной. И если ЦСКА отыграет против "Лудогорца" так же, как и в Болгарии после выхода на поле футболистов основы, то результат будет положительный. Играй ЦСКА изначально в таком же составе в первой встрече, думаю, разгромного поражения бы не было.
- О лучшем футболисте матча:
Многие сыграли хорошо, практически никто не выпадал, кроме, возможно, Сигурдссона. А так, Фернандес, Влашич, Акинфеев, Дивеев, Магнуссон... все они провели сегодня хороший матч и проявили себя.
Масалитин - о предстоящем матче ЦСКА против "Лудогорца": потеряно все, кроме чести
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Крыльев Советов" (1:0) в 17-м туре Премьер-Лиги.
Фото: belpressa.ru
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