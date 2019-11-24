» » Масалитин - о предстоящем матче ЦСКА против "Лудогорца": потеряно все, кроме чести

Масалитин - о предстоящем матче ЦСКА против "Лудогорца": потеряно все, кроме чести

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Крыльев Советов" (1:0) в 17-м туре Премьер-Лиги.
Фото: belpressa.ru
- Об игре:

Впечатления положительные, особенно в первом тайме, поскольку команда владела большим преимуществом, но, к сожалению, оно не как не превращалось в голы. Во втором тайме давление на соперника немного снизилось, чем самарцы и воспользовались: они могли поразить ворота ЦСКА, но несмотря на рикошет Акинфеев спас команду. А позже чудо-удар нанёс Влашич, и этот мяч принёс победу "армейцам".

Как обычно, ЦСКА владел мячом, но не предпринимал каких-то обострений или действий, которые могли бы поставить оппонента в тупик. Не хватало обостряющих передач, открываний... играли очень академично. Да, владели преимуществом, но не более.

- Отсутствие Гончаренко из-за 2-матчевой дисквалификации и поддержке тренера со стороны болельщиков ЦСКА:

Естественно, болельщики поддержат своего тренера, тем более когда между сторонами налажен хороший контакт. И команда, и болельщики являются единым целым в ЦСКА, хотя недавно в одной другой столичной команде болельщики тренера не воспринимали...

Гончаренко был справедливо дисквалифицирован, правила есть правила. Но другой вопрос, что нельзя доводить тренеров на такие эмоции. Слова Гончаренко стали следствием вызывающей вопросы работы арбитров, и это происходит из тура в тур. Ошибки судей влияют на всех, в том числе и на тренеров.

- О предстоящем матче Лиги Европы против "Лудогорца":

Потеряно всё, кроме чести. Поэтому надо за честь клуба и страны сыграть в оптимальном составе против болгар, хоть "армейцы" уже ни на что не претендуют в этом турнире. В родных стенах нужно одержать победу и доказать, что в еврокубках команда может быть конкурентоспособной. И если ЦСКА отыграет против "Лудогорца" так же, как и в Болгарии после выхода на поле футболистов основы, то результат будет положительный. Играй ЦСКА изначально в таком же составе в первой встрече, думаю, разгромного поражения бы не было.

- О лучшем футболисте матча:

Многие сыграли хорошо, практически никто не выпадал, кроме, возможно, Сигурдссона. А так, Фернандес, Влашич, Акинфеев, Дивеев, Магнуссон... все они провели сегодня хороший матч и проявили себя.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Масалитин ЦСКА Крылья Советов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

ЦСКА - "Крылья Советов": фотоотчет встречи
Фанаты "Витесса" запустили хэштег "Slutsky Out" 4
В Серии А перенесли матч из-за проливного дождя
Ароян: видно, что у "Спартака" высококлассный европейский тренер 1
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока года в Африке
Азар: если бы я мог привести Мбаппе в "Реал", я бы попробовал
Роналду возобновил тренировки, де Лигт, Бернардески и Дуглас Коста попали в лазарет
Ахметов - о перфомансе фанатов: прикольно, спасибо болельщикам
Пономарев: матч с "Крыльями Советов" ЦСКА удался
Масалитин - о предстоящем матче ЦСКА против "Лудогорца": потеряно все, кроме чести
Футболист "Интера" Барелла перенесет операцию на колене
Агент прокомментировал травму Мевли
Президент "Арсенала": к работе арбитра матча с "Краснодаром" есть серьезные претензии
Дивеев: немножко не хватало ора, задора Гончаренко (видео)
Чернов: дай Влашичу раз 10 так пробить, он не забьет (видео) 2
Соболев: безголевая серия - обычная ситуация. Надо забить, и всё образуется (видео)
Зиньковский: немного обидно, игра была ничейная (видео)
"Шеффилд" и "МЮ" забили друг другу по три гола 1
Божович: "Крылья Советов" могли бы зацепиться за ничью, если бы не удар Влашича
С правой похоронный. ЦСКА сломил самарский автобус благодаря Влашичу 4
"Витесс" Слуцкого потерпел очередное поражение в чемпионате Голландии 9
ЦСКА благодаря голу Влашича обыграл "Крылья Советов" 32
"Сампдория" продлит контракт с 36-летним Квальяреллой и повысит ему зарплату
Аджоев: к арбитру матча с "Краснодаром" есть серьёзные претензии 1
"Сочи" лишился Мевли из-за травмы на одну-две недели 1
Коллимор: Моуринью никогда не выиграет с "Тоттенхэмом" АПЛ, с Почеттино было больше шансов
Иванов: опытные судьи куда-то пропали. Нам не говорят, где они 2
Фанаты ЦСКА принесли картонного Гончаренко и вывесили баннеры с указаниями игрокам (фото) 12
Крал: погода была сумасшедшей. Впереди большой матч с "Зенитом"! 3
"Монако" проиграл "Бордо", заканчивая матч в меньшинстве
Все новости