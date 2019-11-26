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Караваев: возвращение в Европу? Всегда нужно ставить самую высокую планку

Защитник "Зенита" и сборной России Вячеслав Караваев признался, что в будущем хотел бы вновь поиграть в европейском чемпионате. 24-летний россиянин перешел в "Зенит" в сентябре 2019 года из "Витесса" за 8 млн евро.

"Когда приходишь в такой большой клуб, как "Зенит", никто тебе места в составе гарантировать не может. Перед трансфером я не общался с тренером на тему, как часто буду играть. В "Зените" очень высокая конкуренция, так что надо работать, показывать свой лучший футбол. Рад, что сейчас оправдываю доверие тренерского штаба.

У нас хорошие шансы на то, чтобы защитить титул чемпионов России и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Цель — добиться успеха во всех турнирах. Мы не делим игры по степени важности — везде надо стараться брать очки. Хотим побеждать в каждом матче.

Думаю ли еще о возвращении в европейский чемпионат? Конечно, всегда нужно ставить себе самую высокую планку. Но на данный момент я играю в топ-клубе в России, выхожу на поле в Лиге чемпионов — и это здорово. Не знаю, как сложится в дальнейшем, но сейчас я доволен, что в моей карьере все именно так", — цитирует Караваева Footmercato.

Sport24.ru


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Теги: Караваев Зенит
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