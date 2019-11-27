Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон подтвердил, что клуб летом делал ЦСКА предложение по трансферу форварда Федора Чалова.
"В летнее трансферное окно мы действительно интересовались Чаловым. К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА о его трансфере. Но мы знаем о его таланте. Думаю, если бы Федор перешел к нам, он проявил бы себя не хуже, чем в ЦСКА. Наверняка за Чаловым сейчас наблюдают, весь вопрос лишь в том, как он себя проявит. Если такой интерес будет, им предстоит узнать, сколько за него хочет получить ЦСКА. И совпадет ли цена с той, которую готовы заплатить за него английские клубы", – сказал специалист в интервью Okko Sport.
Ходжсон: Чалов проявил бы себя в "Кристал Пэлас" не хуже, чем в ЦСКА
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