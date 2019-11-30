Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился мнением об уровне игры нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
- Слушайте, Чалову всего 21 год. В этом возрасте бывают спады, это нормально. Если бы у него не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко. Я надеюсь, Федор преодолеет это, как игрок он мне симпатичен. Мне нравится его манера игры, а с опытом придет и хладнокровие. Сейчас нужно продолжать работать и не задумываться о том, что не забиваешь. Если правильно действуешь на поле, голы рано или поздно придут, - цитируют Кержакова РИА Новости.
А. Кержаков: если бы у Чалова не было спадов, он бы уже давно играл где-то далеко
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