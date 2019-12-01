Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров предположил, что москвичи могут испугаться питерскую команду и нападающего Артема Дзюбу.
— Вы действительно думаете, что красно-белые могут испугаться Дзюбу и компанию еще до матча?
— Естественно, это допускаю. Почему? Да у нас половина команд в чемпионате пасует перед "Зенитом" еще до игры, перегорает. В недавнем матче футболисты "Рубина" вместо того, чтобы плотнее действовать с Дзюбой, отскакивали от него на пять метров, боялись, бежали в свою штрафную, не прессинговали.
"СЭ"
Быстров допустил, что "Спартак" может испугаться Дзюбы
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