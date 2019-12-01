Тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.
— Сложный первый тайм, а второй — великолепный. К сожалению, реализация сегодня была не на самом высоком уровне. Если бы реализовали хотя бы половину созданных моментов, счет был бы неприлично крупным. Но мы довольны победой и результатом, а также тем, что выбрались из опасной зоны. Будем двигаться вперед.
— Почему именно во втором тайме дожали соперника?
— В первом тайме при перестроениях и переходах из обороны в атаку у нас возникали проблемы. Указали на ошибки в перерыве, и ребята здорово все выполнили. Преимущество перешло уже к нам.
— Как оцените игру Шунина?
— Это вратарь сборной России, капитан команды. Он великолепно играет. Сегодня — уверенно, надежно, а помарки у всех бывают. Главное — победа: мы все проигрываем, все выигрываем. К нему никаких претензий нет.
Sport24.ru
Новиков: реализуй мы половину своих моментов, счет в игре с "Локо" был бы неприлично крупным
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