Защитник "Динамо" Владимир Рыков прокомментировал победу над "Локомотивом", передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
- Во втором тайме мы полностью переиграли "Локомотив". Столько моментов было, нужно было побольше забить...
- За счет чего удалось обыграть "Локо"?
- Мы правильно действовали, открывались, вышел быстрый Н’Жье, который использовал зоны. Было достаточно моментов, чтобы забить.
- Решающий гол был с пенальти. Есть ли недовольство, что сами не реализовывали чистые моменты?
- У "Локомотива" тоже пенальти был. Если судья решил, что был пенальти в наши ворота, значит так и было.
- Что было в раздевалке после матча?
- Просто поздравили друг друга с победой.
- Насколько эти победы спокойно воспринимаются?
Победы над сильными соперниками приятны. Но когда пришёл новый главный тренер, мы договорились, что будем идти от игры к игре, несмотря на соперников.
Рыков: во втором тайме мы полностью переиграли "Локомотив" (видео)
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