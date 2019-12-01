Насчет чемпиона всё ясно? Дзюба снова побеждает "Спартак"

К сожалению, перед главной игрой декабря мы обсуждали не форму Дзюбы, а его оскорбления и всевозможные реплики вокруг важного, но отнюдь не единственного игрока противостояния. Не говоря уже про день матча - с игры молодёжек писали (потому что не писать про это было нельзя) только про полицейский беспредел. Даже если его размах оказался преувеличен: для футбола это настоящая жесть.
До игры ожидалась тяжёлая жизнь не только для болельщиков "Спартака", но и для московских футболистов. Красно-белые не побеждали в Петербурге семь (!) лет. И за последние годы Народная команда либо получалась авоську, либо умудрялась засушить ничью.
С обороной у Тедеско проблем не было вообще никаких, а вот впереди возникали сложности. Пропустив довольно нелепый (если посмотреть на работу защитников) мяч с "Арсеналом", красно-белые так и не смогли отыграться. В прошлом туре с "Уралом" было уже лучше, но тогда подвела реализация.
Стартовый отрезок, правда, думать гостям об атаке не приходилось. "Зенит" невидимым колпаком накрыл штрафную москвичей, поэтому выйти из неё с мячом у "Спартака" просто не получалось. Если кто-то из фланговых игроков и умудрялся просочиться, питерцы пресекали аномалию в центре - и моментально возвращали давление.
После одного из ударов в штрафной "Спартака" показалось, что Жиго сыграл рукой, и Мешков взял первую паузу, чтобы послушать ассистентов. Москва пенальти не получила, но через несколько минут пропустила всё равно.
Худшей ситуацией для "Спартака" в обороне могло стать противостояние Кутепова и Дзюбы, и оно случилось. Вместо того, чтобы попытаться выдавить Оздоева и Караваева, гости окопались в штрафной и ждали подачи. Она пошла, Дзюба легко продавил Кутепова (фола там, похоже, не было) и в результате рикошета мяч нырнул в сетку от защитника.
В исполнении "Спартака" за целый тайм состоялся только проход Зобнина, который оформил единственное обострение гостей до перерыва, и пара контратак, ломавшиеся либо на деревянном Понсе, либо на Бакаеве, лишённом возможностей для продолжения. "Зенит" был намного увереннее и мощнее.
Это, правда, не отменяло очередных гнусных историй этого противостояния. Колонки, направленные прямо на гостевой сектор, включались, когда руководство питерской команды могло услышать то, что им бы не понравилось (регламент РПЛ, привет!). А вот болельщики "Зенита" могли спокойно заряжать про Москву, что им угодно - ведь все понимали, что вряд ли клуб получит штраф в 100 тысяч рублей - а именно столько схлопотал "Спартак" за оскорбления Дзюбы в Екатеринбурге.
Там реально надо сектором кб повесили колонки и врубают их на зарядах про Дзюбу ???????????— Василий Конов (43+) (@VasilyKonov) December 1, 2019
Правда, и у "зенитовской" стороны были поводы для возмущения. Только насчёт судейства. В своей штрафной Зобнин сыграл рукой, но Михаил Вилков принял решение в пользу гостей.
Второй тайм начался совсем в другую сторону. Тедеско снял пассивного Кутепова, выпустил Мельгарехо и так накачал подопечных в раздевалке, что ход встречи совершенно изменился. А тут ещё и подвезли удаление - Оздоев в борьбе слишком активно размахивал руками и схлопотал вторую жёлтую.
Сразу после этого красно-белые провели лучший отрезок в матче. Но ничего большее, чем на попадание в штангу (отличился в моменте Понсе), гости не наиграли.
А доминирование быстро прошло. Во-первых, отреагировал Семак, выпустив Ерохина. Во-вторых, Тедеско решил пойти дальше - снял с игры Айртона, поставил на его позицию Мельгарехо и двинул в бой Шюррле, а тот опять не оправдал доверия.
Но на ответный спорный момент в чужой штрафной красно-белые наиграли. Ларссон простреливал вдоль лицевой, и мяч попал Ракицкому в руку. Гостям, конечно, было обидно, но положение руки в такой ситуации у защитника - естественное. Но нервы у игроков "Спартака" явно не выдерживали.
Уже на границе основного и компенсированного времени Дзюба в очередной раз продавил оборону и выкатил убийственный пас на Ерохина, но хавбек момент запорол.
И вряд ли сильно расстроился из-за этого. Потому что "Спартак" больше ничего не предложил и проиграл, не сумев выжать из качественного второго тайм ни одного гола.
Похоже, с чемпионом в этом сезоне всё ясно. Восемь очков до расклеившегося "Локомотива" и ни одного реального конкурента за первую строчку.
Фото: ФК "Зенит", РПЛ