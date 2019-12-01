"Спартак" в воскресенье потерпел гостевое поражение от "Зенита" (0:1) во встрече 18-го тура РПЛ.
Матч в Санкт-Петербурге стал для главного тренера красно-белых Доменико Тедеско шестым в Премьер-лиге после его назначения в московский клуб. За шесть игр при немецком специалисте спартаковцы набрали восемь очков.
Это наихудший показатель среди последних трех тренеров "Спартака" (в расчет не берется Рауль Рианчо, который успел провести в РПЛ всего три игры). Лучшим является Массимо Каррера (16 очков), приведший команду к чемпионству в сезоне-2016/17. Предыдущий тренер красно-белых Олег Кононов в своих первых шести матчах в Премьер-лиге набрал 14 очков.
После 18-ти туров "Спартак" имеет 22 очка на счету и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Sport24
Тедеско набрал 8 очков в первых 6 матчах со "Спартаком". Это меньше, чем у Карреры и Кононова
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