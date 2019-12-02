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Игнатьев: у "Спартака" больше эмоционального запала, нежели разумных и четко очерченных действий

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info прокомментировал результаты матчей 18-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (1:0) и "Локомотив" - "Динамо" (1:2).
Фото: БелПресса
- Результат матча в Санкт-Петербурге считаю закономерным. "Зенит" выглядел более прагматичной командой. Командой более понятной и желающей добиться победы, - отметил Игнатьев. - "Зенит" в первом тайме имел большое преимущество. Но несколько подпортил командное настроение Оздоев, который дал возможность "Спартаку" весь второй тайм играть в большинстве. "Спартак", исходя из этого численного преимущества, конечно, имел качество. Но не более того. Он воспользоваться этой выгодной ситуацией не смог. Наверное, у него больше эмоционального запала, нежели разумных и четко очерченных командных действий. И отсюда, на мой взгляд, закономерный итог встречи в пользу "Зенита".

- Победа "Динамо" над "Локомотивом" удивила?

- "Локомотив" по ходу движения теряет немало крайне необходимых игроков. На этот раз, например, не смог сыграть Гилерме. Тем не менее "Локо" имел значительное преимущество по игре в первом тайме. Железнодорожники много владели мячом, но редко доводили дело до логического завершения. Опять же, для этого у хозяев поля не хватало ни кадровых ресурсов, ни качества атакующих действий. Во втором тайме в движении прибавило "Динамо". Это говорит и о том, что в последних матчах "Локомотиву" не хватает сил. Нет ротации состава, и, само собой, нет возможности освежить игру. Здесь динамовцы были настойчивее.

- Оба мяча в ворота "Локо" провел Максимилиан Филипп. Кажется, немецкий нападающий "Динамо" сейчас уже полностью адаптировался в своей новой команде...

- Да. Конечно, он мастер. Когда он только пришел в наш чемпионат, сразу же показал товар лицом. Но потом неудачно провел несколько игр. А сейчас все хорошо. Конечно же, Филипп - очень умелый игрок, который, к тому же, очень хорошо владеет обеими ногами. Он прекрасно выбирает позицию на поле, и удар у него хороший. Кроме того, он не теряет головы при ключевых моментах для команды. Думаю, динамовцы сделали очень хорошее приобретение.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Игнатьев Спартак Зенит Динамо Локомотив
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