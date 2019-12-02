Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что комитет проанализирует работу арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (1:0).
"Судейский комитет РФС ожидает рапорт инспектора, видеоматериалы VAR и жалобу ФК "Спартак". Их рассмотрение будет проведено в сжатые сроки. В случае выявления ошибки арбитра Виталия Мешкова это может негативно повлиять на его рейтинг и дальнейшие назначения.
Отдельно будет рассмотрен эпизод с посещением судейской комнаты тренером "Спартака" Доменико Тедеско и его поведением. Кроме того, мы полагаем, что необходимо прекратить практику появления посторонних людей в судейской — там могут находиться только арбитры и инспектор матча", - цитирует Хачатурянца пресс-служба РФС.
Судейский комитет РФС рассмотрит поведение Тедеско в матче "Зенит" - "Спартак"
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