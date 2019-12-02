Нападающий "Арсенала" Евгений Луценко прокомментировал победу над ЦСКА (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
- Наигрывали ли вы такие комбинации или просто динамичная контратака?
- Наигрывали вряд ли. Была установка использовать зоны за спинами защитников, потому что знаем, какой плотный график у ЦСКА. Знали, что во втором тайме будут зоны. Хотел пробить, но, думаю, Акинфеев бы меня прочитал в очередной раз, поэтому решил покатить.
- Что позволило настолько изменить игру после перерыва? Что мешало так действовать в первом тайме?
- В первом тайме хотели держать мяч, но у ЦСКА в полузащите есть игроки, которые тоже могут держать хорошо мяч. Так получилось, что они у нас его забрали и не отдавали. Во втором тайме вышли и играли лучше. Защитники давали нам принимать мячи.
- Довольны игрой с точки зрения содержания?
- Первый тайм был как обычно у нас. А второй конечно.... Нужно к этому стремиться. Получили удовольствие. Очень рады, что все так сложилось.
- У вас был довольно трудный график. Как все это пережить?
- Давно поняли, что нам чем сложнее, тем лучше. В головах у нас сидит, что со сложными соперниками играем с большой самоотдачей.
Луценко - о графике "Арсенала": нам чем сложнее, тем лучше (видео)
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