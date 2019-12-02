Пономарев: ЦСКА необходим зимний перерыв

- Об игре:
Вроде неплохо начали первый тайм, действовали быстро, слажено и в целом здорово. Я думал, что вот-вот и забьют, но не везло у чужих ворот. Надеялся на поправочки в игре команды в перерыве, чтобы уже распечатать ворота туляков, а в итоге всё получилось вообще наоборот. "Арсенал" заиграл гораздо лучше, у них всё стало получаться из-за того, что защитники ЦСКА перестали плотно опекать своих оппонентов. Да и обороты мы довольно здорово снизили, видимо, из-за усталости...
Почему так получилось? Наверное, с физикой не всё в порядке. Ведь во всём остальном ЦСКА переигрывал "Арсенал", индивидуально каждый футболист "армейцев" был сильнее. Но получилось вот так вот... как защитники перестали плотно опекать своих оппонентов - всё.
- О вероятном офсайде в эпизоде с голом "Арсенала":
Ситуация тонкая, даже на повторах не удалось разглядеть наверняка. Но уже поздно протестовать и что-то говорить. Сами виноваты, ведь моменты были. Тот же Чалов мог забить, который, к слову, мне сегодня понравился.
- О Дзагоеве, вернувшемся в стартовый состав ЦСКА впервые с ноябре 2018 года:
Алан старался, и здорово что обошлось без травмы. Самое главное - не думать о своих старых повреждениях и потенциально новых, выбросить из головы такие мысли, и тогда всё будет в порядке. Дзагоев был активен, и такими темпами он своё ещё наберёт. Правда, до зимнего перерыва осталось лишь 2 матча, но в целом я рад за Алана.
- О матче 19-го тура "Краснодар" - ЦСКА:
С опаской смотрю на предстоящую игру. Наши стали играть в 3 защитника, что чревато свободными зонами, а это именно то что нужно "Краснодару". Нельзя предоставлять этой команде много свободного места. Нужно сыграть так же, как против нас сегодня сыграл "Арсенал", перекрывший все зоны, из-за чего, например, Марио вообще ничего не смог сделать. Ну и достаточно вспомнить о том, как мы пропустили, оставшись 2 на 2. Очень много свободных мест, даём разбегаться соперникам.
- О предстоящем зимнем перерыве:
ЦСКА необходим этот перерыв, потому что наша молодёжь подустала физически, а из-за этого хромает и техника, и тактика. Нужно готовить себя к игре в 3 тайма, это уже работа футболистов, нужно тренироваться. Я дополнительно бегал кроссы, чтобы меня хватило бы и на третий тайм. В таких условиях и дыхалка быстро восстанавливается.
Пономарев: ЦСКА необходим зимний перерыв
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Арсенала" (0:1) в 18-м туре Премьер-Лиги.
Фото: cskanews.ru
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