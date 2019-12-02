Нападающий "Краснодара" Вандерсон – об безголевой ничьей в игре против "Тамбова".
– Нет ли у вас ощущения, что "Краснодар" поздно включился в игру?
– Это не вопрос того, что мы поздно начали играть, а того, что мы поздно начали комбинировать на половине поля соперника. "Тамбов" – команда, которая играла очень оборонительно, нашей задачей сегодня было создание пространства, чтобы получилось забить.
– Сказался как-то тяжелый мяч с "Базелем" на этой игре?
– Это не может быть причиной. Мы хорошо восстановились, следим за своими кондициями физическими. Опять же, причина в том, что мы не смогли выполнить главную задачу – создать достаточно пространства для того, чтобы забить.
– В гостях вы выиграли 2:0. Тогда было проще?
– Нет, он не был легче. Мы просто забили гол тогда в самом начале матча. Поэтому сопернику надо было открываться, бежать вперед и сравнять счет. Было проще от того, что так сложилось, но не потому, что сама игра была легче.
– Следующий ваш матч – против ЦСКА. "Армейцы" проиграли сегодня. Что вы ждете от предстоящего поединка?
– Что ждем, так это трех очков и победы. Надо будет выйти и бороться, чтобы в конце чемпионата мы были наверху среди лидеров.
– Остались две игры – ЦСКА и "Хетафе". Какой важнее сейчас?
– Для меня лично и для команды очень важны оба. Выступления в Лиге Европы и чемпионате равнозначны для нас. Мы хотим пройти в плей-офф ЛЕ, но и остаться на втором месте в чемпионате. Клуб рассчитывает на победу в обоих матчах.
– Насколько ЦСКА можно назвать неудобным соперником?
– В России нет слабых соперников априори. Что мы должны делать? Анализировать соперника, находить слабости в их обороне и пользоваться этим. Всегда главное – это показывать свой футбол. Если будем играть, как хотим, нас никто не остановит.
Источник: www.rusfootball.info
Вандерсон: выступления в Лиге Европы и чемпионате равнозначны для нас (видео)
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