Вандерсон: выступления в Лиге Европы и чемпионате равнозначны для нас (видео)

Нападающий "Краснодара" Вандерсон – об безголевой ничьей в игре против "Тамбова".– Это не вопрос того, что мы поздно начали играть, а того, что мы поздно начали комбинировать на половине поля соперника. "Тамбов" – команда, которая играла очень оборонительно, нашей задачей сегодня было создание пространства, чтобы получилось забить.– Это не может быть причиной. Мы хорошо восстановились, следим за своими кондициями физическими. Опять же, причина в том, что мы не смогли выполнить главную задачу – создать достаточно пространства для того, чтобы забить.– Нет, он не был легче. Мы просто забили гол тогда в самом начале матча. Поэтому сопернику надо было открываться, бежать вперед и сравнять счет. Было проще от того, что так сложилось, но не потому, что сама игра была легче.– Что ждем, так это трех очков и победы. Надо будет выйти и бороться, чтобы в конце чемпионата мы были наверху среди лидеров.– Для меня лично и для команды очень важны оба. Выступления в Лиге Европы и чемпионате равнозначны для нас. Мы хотим пройти в плей-офф ЛЕ, но и остаться на втором месте в чемпионате. Клуб рассчитывает на победу в обоих матчах.– В России нет слабых соперников априори. Что мы должны делать? Анализировать соперника, находить слабости в их обороне и пользоваться этим. Всегда главное – это показывать свой футбол. Если будем играть, как хотим, нас никто не остановит.www.rusfootball.info