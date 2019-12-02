Известное немецкое издание Bild опубликовало статью о нападающем московского "Динамо" Максимилиане Филиппе, перешедшем в российский клуб из дортмундской "Боруссии" осенью 2019 года.
"Было бы несправедливо назвать время, проведенное Филиппом в "Боруссии", недоразумением. Однако и успешным оно не было. Филипп был то в стартовом составе, то на скамейке запасных, то в лазарете. Хотя он провел 51 официальный матч за "Боруссию" (11 голов, 8 результативных передач), но он также 13 матчей просидел на скамейке запасных, а еще 31 раз даже не попадал в заявку на матч — в основном из-за травм.
В холодной Москве 25-летний спортсмен теперь снова расцвел. В команде, за которую с 2010 по 2015 год забивал Кевин Кураньи, Филипп является большой звездой. Его рыночная стоимость, составляющая 15 миллионов евро, более чем в два раза превышает стоимость польского вингера Себастьяна Шиманьски (шесть миллионов евро), второго по стоимости футболиста "Динамо". А Филипп делает то, за что его взяли в "Динамо": забивает голы.
Он забил 6 голов в 10 матчах лиги и является лучшим бомбардиром своего клуба. В двух последних матчах он оформил по дублю, и в обоих матчах "Динамо" победило со счетом 2:1.
В России Филипп демонстрирует многогранность своего таланта. В своем дебютном матче в РПЛ он забил ударом со штрафного прямо под перекладину. Он также является штатным пенальтистом в "Динамо", трижды забив с "точки".
Если брать статистику по всей лиге, то Филипп лишь шестой в списке лучших бомбардиров. Он на 4 гола отстает от лидеров бомбардирской гонки. Однако все те, кто опережает его, провели как минимум на шесть матчей больше. С результатом 115 минут на гол Филипп с отрывом лидирует по этому показателю в РПЛ", — говорится в тексте заметки.
Sprot24.ru
Bild: в холодной Москве Максимилиан Филипп снова расцвел
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»