Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что полузащитник "Сочи" Эрик Варданян перенес операцию на колене.
"У Эрика были проблемы с коленом на постоянной основе, оно все время его беспокоило. Ему периодически делали чистку. Когда я начал заниматься его делами, то привез к самому лучшему врачу по фамилии Кугата. И он сказал, что если Варданян хочет играть в футбол без боли и быть полностью здоровым человеком, то нужно делать операцию.
Поэтому сегодня Эрик перенес операцию. Вечером я созвонюсь со врачом, узнаю, сколько теперь игрок будет восстанавливаться. Но по предварительным оценкам это от трех до шести месяцев", - цитирует Селюка Sprot24.ru.
Игрок "Сочи" Варданян перенес операцию на колене и может пропустить от 3 до 6 месяцев
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