Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская рассказала об опыте использования "глушилок" на матче "железнодорожников".
"Перед тем как попробовать "глушилки", мы не изучали какой-то подобный опыт. Он ничего не дал бы, потому что у каждого стадиона своя акустика. Малопонятно, как это сработает на твоём стадионе.
Первый раз у нас вообще ничего не получилось. Всё было как-то неудачно. Фанаты оказывались громче, стоял мат-перемат. Затем мы изменили расположение "глушилок", и сработало. Хотя, мне кажется, глушить — всё равно не выход из ситуации.
Аудиторию нужно воспитывать. И не только страхом наказания. Важно объяснять, что в общественном месте неприлично орать матом. Глушили мы, кажется, на двух матчах. Дальше не стали использовать. Пытались за счёт встреч и Интернета достучаться именно до болельщиков, а не до бездумных людей", - цитирует Смородскую "Чемпионат".
Смородская рассказала об опыте использования "глушилок" на матчах "Локомотива"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»