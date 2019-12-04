» » Смородская рассказала об опыте использования "глушилок" на матчах "Локомотива"

Смородская рассказала об опыте использования "глушилок" на матчах "Локомотива"

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская рассказала об опыте использования "глушилок" на матче "железнодорожников".

"Перед тем как попробовать "глушилки", мы не изучали какой-то подобный опыт. Он ничего не дал бы, потому что у каждого стадиона своя акустика. Малопонятно, как это сработает на твоём стадионе.

Первый раз у нас вообще ничего не получилось. Всё было как-то неудачно. Фанаты оказывались громче, стоял мат-перемат. Затем мы изменили расположение "глушилок", и сработало. Хотя, мне кажется, глушить — всё равно не выход из ситуации.

Аудиторию нужно воспитывать. И не только страхом наказания. Важно объяснять, что в общественном месте неприлично орать матом. Глушили мы, кажется, на двух матчах. Дальше не стали использовать. Пытались за счёт встреч и Интернета достучаться именно до болельщиков, а не до бездумных людей", - цитирует Смородскую "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Смородская Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Моуринью сохранил преемнику работу. Жозе снова проиграл на «Олд Траффорд»
Смородская рассказала об опыте использования "глушилок" на матчах "Локомотива"
"Ливерпуль" со счетом 5:2 разгромил "Эвертон" 1
"ПСЖ" нанес поражение "Нанту"
Коломейцев: разрыв восемь очков до "Зенита" реально сократить
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом"
"Челси" дома обыграл "Астон Виллу"
ЦСКА интересуется полузащитником "Спортинга" Венделом. Лиссабонцы оценивают игрока в 20 млн евро 1
Слуцкий ведет переговоры с греческим клубом
Крал: почему нет татуировок? Если папа увидит, то сломает мне ногу 1
Шюррле: признаюсь, что стал есть в России немного больше мяса
"Милан" отказался от трансфера Ал. Миранчука 8
"Монако" одержал победу над "Тулузой"
"Сент-Этьен" разгромил "Ниццу"
Сборная России попала в корзину сеяных дивизиона B Лиги наций сезона-2020/21
Друг Слуцкого: две неудачи Леонида связаны с одними и теми же обстоятельствами
Игонин: Тедеско - молодой еще специалист. Может, перепрыгает, перебесится, и все будет нормально 4
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм": стартовые составы 1
Пике признан лучшим футболистом года в Каталонии
Гендиректор "Уфы" рассказал, где Евсеев будет проходить лечение после травмы
Рейнгольд - о наказании фаната за оскорбления Дзюбы: это беспредельщики 18
Алиссон - о призе Яшина: Месси мне сильно помог
Маркизио - о 2-м месте "Ювентуса": не думаю, что у клуба неприятности
Джикия - о знакомстве с Буффоном: он меня так встретил, будто мы с ним вместе где-то играли 1
VAR будет использоваться в стыковых матчах отбора Евро и квалификации ЧМ-2022
Венгер: Юнгберг предан "Арсеналу" и готов сделать все ради успеха клуба
Роналду: наше соперничество с Месси только начинается
Алаба впервые стал отцом
"Челси" намерен приобрести Санчо и готов установить новый трансферный рекорд
Зидан обсудил с руководством "Реала" покупку Погба
Все новости