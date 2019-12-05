Комитет Госдумы по физической культуре поддержал продажу пива на стадионах

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев рассказал, что Комитет ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи на сегодняшнем заседании единогласно поддержал принятие законопроекта, снимающего запрет на продажу пива на стадионах во время проведения футбольных матчей.

Фото: "Известия"