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Комитет Госдумы по физической культуре поддержал продажу пива на стадионах

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев рассказал, что Комитет ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи на сегодняшнем заседании единогласно поддержал принятие законопроекта, снимающего запрет на продажу пива на стадионах во время проведения футбольных матчей.
Фото: "Известия"
"Сегодня состоялось заседание Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На нем единогласно поддержали принятие законопроекта, снимающего запрет на продажу пива на стадионах во время проведения футбольных матчей. Комитет по спорту является со-исполнителем данного законопроекта. Далее законопроект будет рассматривать Комитет по экономической политике на своем заседании в среду. И после этого Совет ГД ставит его в повестку для обсуждения и в связи с рекомендацией комитет для принятия в первом чтении. По крайней мере, я на это надеюсь.

Точно ли Комитет по экономической политике одобрит законопроект? Если бы мы понимали, что комитет может нас поддержать, мы бы не выходили с этим законопроектом на само заседание, а продолжали бы вести переговоры по его принятию. Сейчас все, кто принимает участие в его обсуждении, поддерживает новый законопроект. Не вижу ни одной силы, которая сможет выступить против", — сказал Лебедев в беседе с Sport24.


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Теги: Лебедев
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