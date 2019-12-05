"Не понимаю таких действий болельщиков. Дзюба уже 100 лет не играет за "Спартак"! Получается какая-то глупость, и не нужно это раздувать. Кто-то себе что-то позволяет. Но мало ли на свете странных людей?
Вне зависимости от того, к кому относятся оскорбления, подобное недопустимо. Болельщики должны жить игрой, а не заниматься посторонними вещами. Футбол — на первом месте. А к Дзюбе претензий быть не может. Это руководство «Спартака» в свое время не подписало с ним контракт. Он-то тут при чем?" — цитирует Градского "Советский спорт".
Градский вступился за Дзюбу: он уже 100 лет не играет за "Спартак"!
Известный болельщик "Спартака", певец и народный артист РФ Александр Градский высказался насчет оскорблений в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы со стороны фанатов красно-белых.
Фото: "Советский спорт"
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