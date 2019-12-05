Накануне издание "Спорт день за днем" сообщило, что Дзюба подписал новый контракт с "Зенитом" около недели назад. Отмечалось, что по этому соглашению 31-летний форвард сохранит условия сотрудничества с петербургским клубом: зарплата футболиста составит 3,6 млн евро в год, контракт заключен по схеме "2+1".
"Такую информацию подтвердить не можем. Все данные о подписанных контрактах мы публикуем на официальном сайте клуба", — сказал Макаренко, слова которого приводит "КП-Петербург".
"Зенит" не подтвердил информацию о новом контракте с Дзюбой
Руководитель пресс-службы "Зенита" Антон Макаренко не подтвердил информацию о новом контракте с нападающим сборной России Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
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