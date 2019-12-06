Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова главы УЕФА Александера Чеферина о необходимости изменения в правилах при фиксации положения "вне игры".
"Понимаете, где 10—20 сантиметров, там и 30—40, а потом и полметра. Уже сейчас компьютеры определяют минимальные офсайды. Думаю, этого вполне достаточно. Конечно, все мы хотим видеть голы, а не поднятые вверх флажки боковых судей. Но существующую систему еще доработают, и она моментально будет фиксировать положение вне игры. Лучше доработать ее, а не изобретать велосипед и разрешать микроскопические офсайды.
Знаете, я часто смотрю теннис. Когда игроки там берут челлендж, зачастую фиксируется буквально миллиметровый аут. Но это все равно аут. Если есть вне игры, пусть даже у тебя нос оказался длиннее носа соперника, это все равно офсайд. То же самое происходит в других видах спорта, где победитель на финише определяется по долям секунд", — цитирует Булыкина News.ru.
Булыкин: лучше доработать систему, а не изобретать велосипед и разрешать микроскопические офсайды
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