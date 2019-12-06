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Будогосский: Карпин предложил сжечь меня на костре за критику VAR. Теперь и Чеферин раскритиковал

Экс-руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова главы УЕФА Александера Чеферина о необходимости изменения в правилах при фиксации положения "вне игры".

"Правило футбола под номером 11 "Вне игры" основано на вполне определенных критериях. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в последние несколько лет наконец-то привел это очень сложное и неоднозначное правило в оптимальное состояние. Рассуждать на тему 10—20 см теперь тяжело.

Раньше правило 11 определяло положение вне игры следующим образом. Если футболист всем корпусом находится ближе к линии ворот, чем соперник, то это офсайд. На мой взгляд, это было правильно. Имелся четкий и понятный критерий. А сегодня мы говорим о каких-то отдельных частях тела, например, носе. Эта скрупулезность создает большие проблемы для принятия решений. В конце концов, далеко не на каждом матче есть система VAR, которая способна помочь судье. Мы все время говорим о поддержке атакующего футбола, и это верно. С другой стороны, появляются препоны на пути к этому.

В свое время, будучи руководителем департамента судейства и инспектирования РФС, я резко высказывался против VAR, за что Валерий Карпин предложил сжечь меня на костре. Считаю, эта система не пойдет на пользу в первую очередь игре. А теперь и Чеферин раскритиковал VAR. Футбол — все-таки естественная игра, а мы насаждаем в нее какие-то технологии. Хорошо, в течение матча можно посмотреть один-два повтора. Но кто гарантирует, что во время встречи у тебя таких эпизодов не будет восемь-десять? А один эпизод можно смотреть и три минуты. Давайте умножим десять на три. Сколько времени потратим? Таким образом, теряется зрелищность матча. А главное — необходимо понять, что не существует идеальной системы, которая позволит избежать судейских ошибок. Что бы мы ни придумали, помарки останутся", — цитирует Будогосского RT.


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Теги: Будогосский Карпин Чеферин VAR
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