0:4 и -11. «Локомотив» закрыл год болезненным поражением в Туле

? «Арсенал» одерживает первую с августа домашнюю победу, забив 4 гола в ворота «Локомотива». Туляки поднимаются на 6-е место турнирной таблицы.#АрсеналЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/OafzM1dHAu