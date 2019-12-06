0:4 и -11. «Локомотив» закрыл год болезненным поражением в Туле

Чтобы несколько возродить интригу, москвичам нужно было сократить отставание от «Зенита» в заключительном матче года. Все шансы у «железнодорожников» были, они отправились в гости к «Арсеналу», а «Зенит» принимал разогнавшееся «Динамо». К слову, в прошлом туре «Динамо» разделалось с «Локомотивом», победив соперника со счётом 2:1. Если бы «бело-голубые» использовали хотя бы половину своих шансов, «Локо» потерпел бы разгромное поражение. После столь неудачного матча «железнодорожникам» нужно было обязательно побеждать в Туле.
?#АрсеналЛоко | #РПЛ pic.twitter.com/vS1YH6UeCJ— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 6, 2019
«Арсенал» вполне ожидаемо уповал на контратаки, а «Локо» получил территориальное преимущество. Правда, владение мячом в нынешнем сезоне для московского клуба не является каким-то серьёзным преимуществом, что и показал первый тайм. Лишь дебютный отрезок проходил под диктовку москвичей. Уже на 8-й минуте голкиперу «Арсенала» Левашову пришлось спасать свою команду после хлёсткого удара низом Эдера. Вскоре португальский форвард вновь получил хороший шанс открыть счёт, но он не дотянулся до мяча после отличного прострела с фланга. Сыграй в этом эпизоде Эдер чуть расторопнее, мяч бы точно оказался в сетке ворот хозяев.
? «Арсенал» одерживает первую с августа домашнюю победу, забив 4 гола в ворота «Локомотива». Туляки поднимаются на 6-е место турнирной таблицы.#АрсеналЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/OafzM1dHAu— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 6, 2019
Когда казалось, что «Локомотив» обязательно дожмёт соперника, гости ослабили натиск. Этим сразу же воспользовались хозяева, которые начали действовать всё смелее. «Арсенал» заработал два угловых, а затем ещё и Лесовой опасно прострелил на ближнюю штангу. Туляки всё чаще задействовали фланги, но до реальных угроз воротам соперника дело не доходило. А «Локо» вскоре упустил ещё один момент, вновь Эдер мог забивать, но он так и не воспользовался шансом, который ему предоставил Баринов, обокравший на фланге Беляева.
Шок — это по-нашему
Уже в самом начале второго тайма «Локомотив» мог и должен был выйти вперёд. Крыховяк заработал штрафной, а затем сам же откликнулся на подачу. Поляк бил ногой с линии вратарской, но умудрился пробить над перекладиной. Безусловно, при ударе с такой позиции голкипер бы точно не спас «Арсенал».
Упустив лучший шанс в матче, «Локо» тут же поплатился. В ответной атаке «Арсенал» взломал правый фланг обороны соперника, Лесовой навесил, а миниатюрный Горбатенко воспользовался тем, что Хёведес побежал за Луценко. Рыбус не успел накрыть хавбека туляков, а Горбатенко головой пробил в противоход Коченкову.
Фланговая игра продолжила приносить плоды хозяевам. На 63-й минуте Луценко здорово выпрыгнул из-за спины Чорлуки и головой отправил мяч в сетку.
После такого Юрий Сёмин вызвал со скамейки запасных Фёдора Смолова, который в итоге заменил Мурило. Но поиграть в настоящий сдвоенный центр «Локо» сумел лишь три минуты. Так, вскоре гости остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки Рыбуся.
В концовке «Арсенал» вдоволь порезвился с обескровленным соперником. Сперва Луценко решил переименоваться в Дибалу, пробив обводящим ударом в дальний угол ворот. А в последней 10-минутке свою фамилию на табло зажёг и Чаушич, воспользовавшийся суматохой в штрафной соперника.
?? Дубль Луценко!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 6, 2019
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-11
«Локомотив», который ещё совсем недавно казался главным конкурентом «Зенита», за последние недели сделал всё, чтобы выйти из чемпионской гонки. В 2020 году у питерцев перед «Локо» будет гандикап в 11 (!!) очков. Наверное, объективно понимая ситуацию, Семин и не рассчитывает на борьбу с «Зенитом» за золото. Но два поражения подряд, да ещё и четыре пропущенных мяча за тайм – это уж чересчур. А ведь «Локо» ещё на следующей неделе ехать в Мадрид к «Атлетико». Страшно.