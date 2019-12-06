Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос подвел итоги матча 19-го тура РПЛ с "Динамо" (3:0).
— Очень рады одержать победу дома, важно было сегодня набрать три очка, чтобы завершить этап перед перерывом. Мы этого добились, очень хорошо провели игру, большую часть матча действовали спокойно, уходим на перерыв счастливыми.
— В первом тайме несколько раз получали по ногам от игроков "Динамо". Как себя чувствуете?
— Все в порядке, небольшая накопленная усталость присутствует, но это просто от того, что много матчей шли подряд. Ничего, немножко отдохнуть — и в бой, к "Бенфике". Буду готов на 100%.
Sport24
Барриос - о победе "Зенита": уходим на перерыв счастливыми
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