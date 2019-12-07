Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко рассказал, каково ему было было работать в "Ростове" с главным тренером Курбаном Бердыевым.
"Я считаю Бердыева лучшим российским тренером. Уровень его работы, уровень глубины понимания, уровень требовательности — восхищался просто. Во время первого собрания футболистов мы были на 16-м месте, а Бердыев сказал: "Ребята, будет сложно, мы сейчас боремся за выживание, но в следующем сезоне будем бороться за Лигу чемпионов". Так и получилось, хотя даже представить в тот момент не мог, что это возможно.
Не было такого, чтобы Бердыев сказал: "Ты делаешь это, это и это". Как-то равномерно распределялось. Но да — я больше индивидуально с нападающими работал, а еще помогал Виталию Витальевичу Кафанову с вратарями — бил им по воротам. Мне кажется, за три года в "Ростове" пробил на тренировках больше, чем за всю карьеру. Просто у меня достаточно поставленный, сильный и четкий удар. Это Виталич использовал, когда просил помочь с вратарями. Все на видео снимали, а потом анализировали. Но не могу сказать, что могу теперь быть тренером вратарей — бил-то больше как нападающий. Тренер вратарей — вообще отдельная профессия, даже не представляю, как раньше без них работали", — приводит слова Кириченко Sports.ru.
Кириченко: считаю Бердыева лучшим российским тренером
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