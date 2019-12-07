Известный российский актер, музыкант и болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал, как относится к тому, что на матчах 19-го тура Премьер-лиги активные болельщики решили уходить с трибун в первом тайме в знак протеста против массовых задержаний фанатов в Петербурге.
"К этой акции я отношусь отрицательно. Я не сторонник акций. Я сторонник того, чтобы люди посвящали свое время игре, футболистам и наслаждению от их игры. И мне кажется, что конфликты болельщиков неуместны, потому что они хотят быть причастны к тому, в чем не разбираются, и мешают чемпионату. Детская болезнь", — сказал Боярский в беседе с Sport24.
Боярский — об акции фанатов: они хотят быть причастны к тому, в чем не разбираются
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