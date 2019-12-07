Пономарев: ЦСКА нужны приобретения, потому что на одном Влашиче не уедешь

- В первом тайме ЦСКА сыграл хорошо, как обычно, - начал Пономарёв. - Но во втором тайме тоже сыграли как обычно, нивелировав работу, проделанную в первом. В целом, смотрелись неплохо, имели моменты, но вот судейство... опять мы об этом говорим, хотя, прямо говоря, я не ожидал такого увидеть. Не было пенальти в наши ворота, это игровая ситуация, никакой грубости не было абсолютно, Обляков был ближе к мячу, конечно он преградил путь сопернику.
"Армейцы" хотели выиграть, особенно после поражения в домашнем матче против "Арсенала" (0:1), где была безвольная игра. В этой встрече хотели реабилитироваться, но для этого нужно было забивать 2-3 мяча, тогда все бы успокоились и довели матч до победы. А в итоге обидная ничья, которая не даёт ответы на многие вопросы. У ЦСКА большие прорехи в обороне, частые проигрыши единоборств, не играем на опережение, не читаем игру... мы просто играем по факту: получили мяч - тогда и атакуем.
В зимнее трансферное окно ожидаю какие-то приобретения, потому что на одном Влашиче не уедешь. Чалов надежд настоящего форварда не оправдывает, ему не хватает задора, спортивной агрессии, он хочет играть на отскоках и ошибках соперников, а так не бывает, нужно бороться и вырывать каждый мяч. Значит, нужен форвард, а также игрок на подобии Понтуса Вернблума. Нужен человек, который поведёт за собой, мобилизует коллектив и зарядит на победу.
Обляков и Ахметов этого не умеют, Ильзат так и вовсе как во дворе играет, то передерживает мяч, то назад пасует... ну самому же нужно тоже двигаться. К слову, и спортивная злость того же Вернблума очень бы не помешала, такие футболисты всегда пользуются уважением у болельщиков, они всегда бьются до конца, а не как игроки, которые выходят, отрабатывают свой номер и даже не вспотев покидают поле. Нужно выкладываться и выходить как на последнюю игру, а они хотят получать огромные деньги, выходить с пробором и уходить с пробором, а при таком подходе побед не бывает.
Пономарев: ЦСКА нужны приобретения, потому что на одном Влашиче не уедешь
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Краснодар" (1:1) в 19-м туре Премьер-Лиги.
Фото: cskanews.ru
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