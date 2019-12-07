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Кияев: абсолютно согласен со словами Гинера. Егорова уже пора менять

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал слова московского президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).

"Абсолютно согласен со словами Гинера о том, что в судействе сейчас не всё в порядке. Не могу утверждать о причинах этого. "Оренбург" тоже страдает от судейства. Конечно, судья — живой человек, имеющий право на ошибку. Но, когда они систематически ошибаются, это уже наводит на всякие подозрения. Я выступаю за то, что судьи должны нести ответственность за свои ошибки. Условно, главный тренер заступил за линию — выплачивает штраф. Судья ошибся — никакой ответственности. В лучшем случае его отстранят от судейства на один тур, а мы потеряем три очка. С нынешней плотностью турнирной таблицы, мы можем оказаться либо на шестом месте, либо в зоне вылета. Вот и цена судейских ошибок. Наверное, в связи с таким количеством претензий в адрес судейства, Егорова уже пора менять", - цитирует Кияева "Чемпионат".


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Теги: Кияев Оренбург Тамбов ЦСКА Краснодар Гинер
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