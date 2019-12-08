- Начали мы матч очень хорошо, начали агрессивно, смогли забить гол и был ещё один отличный момент с участием Зиньковского.
Потом мы пропустили. Мы очень плохо начали второй тайм, пропустили ещё со стандарта. Ребята играли, старались, были хорошие подходы, но соперник забил третий мяч.
Претензий к игрокам у меня нет. Сегодня было видно, как они были хорошо заряжены. К сожалению, сегодня не повезло.
Отставка? Это вопрос к кому-то другому. Не ко мне. Я ничего не решаю. Если ничего не изменится, я буду работать.
Задавайте вопросы по игре. Что будет и как будет, я не могу говорить.
"Крылья" сели после забитого гола? Мне так не показалось, - приводит слова черногорского тренера корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Напомним, "Крылья" занимают 14-е место после 19-ти туров РПЛ.
Божович: отставка? Вопрос не ко мне, не я решаю
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от "Урала" (2:3)
Фото: ФК Крылья Советов
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