Божович: отставка? Вопрос не ко мне, не я решаю

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от "Урала" (2:3)

Фото: ФК Крылья Советов

- Начали мы матч очень хорошо, начали агрессивно, смогли забить гол и был ещё один отличный момент с участием Зиньковского.



Потом мы пропустили. Мы очень плохо начали второй тайм, пропустили ещё со стандарта. Ребята играли, старались, были хорошие подходы, но соперник забил третий мяч.



Претензий к игрокам у меня нет. Сегодня было видно, как они были хорошо заряжены. К сожалению, сегодня не повезло.



Отставка? Это вопрос к кому-то другому. Не ко мне. Я ничего не решаю. Если ничего не изменится, я буду работать.



Задавайте вопросы по игре. Что будет и как будет, я не могу говорить.



"Крылья" сели после забитого гола? Мне так не показалось, - приводит слова черногорского тренера корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



Напомним, "Крылья" занимают 14-е место после 19-ти туров РПЛ.