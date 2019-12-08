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Сорокин: "Рубин" не должен находиться внизу таблицы

Защитник "Рубина" Егор Сорокин прокомментировал ничью с "Сочи" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Были моменты, чтобы дожать соперника. Темп в концовке сбился и не смогли дожать.

- Команда не побеждает семь матчей. Как это можно объяснить?

- Сложно, когда столько матчей без побед. Морально тяжеловато. Стараемся подбадривать друг друга. В раздевалке после перерыва никто не сидел поникшим, все требовали друг друга, чтобы выкладываться во втором тайме, потому что срочно нужны очки. Во втором тайме мы добавили. Единственный негативный момент, это то, что мы не выиграли.

- Есть шанс, что зимой вернетесь в "Краснодар"?

- Пока не знаю. Без комментариев.

- Предпоследнее место давит на команду?

- Конечно. Не скажу, что легко. Каждой команде, которая в какой-то момент находится внизу, ей тяжело. Думаю, что зимние сборы пройдут хорошо и результаты улучшатся. Будем время для хорошей подготовки, чтобы выбраться с низом. "Рубин" не должен находиться внизу таблицы.

- Болельщики после первого тайма ушли. Не кажется, что есть какое-то противоречие? Сначала говорят, что без команды не могут жить, а потом ради каких-то других целей покидают стадион и вы остаетесь без поддержки.

- Главный болельщик, наверное, остался на трибуне. Кто-нибудь. Я в это не вмешиваюсь. Ну не приятно, что такое происходит. Но комментировать их поведение я не собираюсь.


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Теги: Сорокин Рубин Сочи
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