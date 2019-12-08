Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев оценил выступление команды в первой части сезона, а также вспомнил о еврокубковом опыте туляков.
"Арсенал" после 19 туров занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 25 очков. В ЛЕ туляки уступили по сумме двух встреч "Нефтчи" во втором квалификационном раунде.
— Не обидно, что в момент, когда "Арсенал" набрал такой ход, чемпионат уходит на длительный перерыв?
— Нет, для нас в этом нет ничего обидного. Раньше у клуба тоже были хорошие матчи, но мы, к сожалению, не брали в них очки. Я всегда говорил ребятам: поймите, мы показываем хорошую игру, правда, пока не набираем очков, но поверьте, результат придет. Сейчас так и получилось. Есть уверенность, что и после паузы все будет хорошо.
— В середине таблицы РПЛ невероятная плотность. На вашей памяти такое когда-нибудь бывало?
— Честно говоря, я вообще не помню, чтобы такое когда-то случалось. Но мы достойно выступаем в этих условиях. Когда у нас в календаре в концовке первой части сезона были встречи с пятью грандами, все думали, что для нас это будет минус 15 очков, а в итоге получилось плюс девять. Проиграли два матча, но ничего страшного, зато мы находимся на своем месте.
— Не жалеете, что летом все-таки не удалось более масштабно усилиться и удачнее выступить в Лиге Европы?
— Честно говоря, у нас времени не было. Через две-три недели после старта сезона мы уже играли в квалификации Лиги Европы. Конечно, сожалеем, что все так сложилось, потому что мы не заслуживали вылета на столь ранней стадии. Просто календарь так сложился, — цитируют Аджоева "Известия".
Аджоев: уверен, что и после паузы у "Арсенала" все будет хорошо
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