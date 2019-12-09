"До чего довели спорт в России! Стыдно и противно". Экс-вратарь сборной отреагировал на санкции WADA

Я патриот. Но стыдно и противно до чего довели спорт в России... pic.twitter.com/WAitFyThhR— ?Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) December 9, 2019
"Я патриот. Но стыдно и противно, до чего довели спорт в России!" — написал Нигматуллин в твиттере, ретвитнув новость о том, что WADA лишило Россию права на участие в Олимпиадах и чемпионатах мира.
Ранее сообщалось, что сборная России не сможет выступить на ЧМ-2022 под национальным флагом.
При этом министр спорта Российской Федерации Павел Колобков считает, что санкции WADA не коснутся чемпионатов мира.