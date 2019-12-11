Экс-футболист "Спартака" Кульков, перенесший операцию по удалению опухоли, выписан из больницы

Друзья, спешим поделиться с вами хорошей новостью. Знаменитый футболист #Спартак'а Василий Кульков выписан из больницы!



Супруга Василия Сергеевича рассказала нам, что операция по удалению опухоли прошла успешно.



?https://t.co/FwBsSxZNID pic.twitter.com/p72qkqi9x9 — Фратрия (@fratria) December 11, 2019

Супруга 53-летнего Кулькова рассказала, что операция по удалению опухоли прошла успешно."Всем, кто поддерживал Василия и нашу семью, огромное спасибо! Благодарю замечательных докторов и болельщиков. Без вас мы бы не справились! Василий сейчас восстанавливается, начал потихоньку выходить на улицу. Доктора говорят, что его организм очень выносливый, потому что он был спортсменом. Пока Василий говорит шепотом, голос еще не восстановился. С Божьей помощью надеемся, что все будет хорошо", — сказала Елена.