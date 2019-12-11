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Экс-футболист "Спартака" Кульков, перенесший операцию по удалению опухоли, выписан из больницы

Бывший футболист "Спартака", сборных СССР и России Василий Кульков, которому был диагностирован рак пищевода, выписан из больницы.


Супруга 53-летнего Кулькова рассказала, что операция по удалению опухоли прошла успешно.

"Всем, кто поддерживал Василия и нашу семью, огромное спасибо! Благодарю замечательных докторов и болельщиков. Без вас мы бы не справились! Василий сейчас восстанавливается, начал потихоньку выходить на улицу. Доктора говорят, что его организм очень выносливый, потому что он был спортсменом. Пока Василий говорит шепотом, голос еще не восстановился. С Божьей помощью надеемся, что все будет хорошо", — сказала Елена.


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Теги: Спартак Кульков
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