Руководитель "Арсенал" Гурам Аджоев заявил, что Тульская область не принимает участия в финансировании клуба.
Напомним, в июне этого года российский миллиардер Алишер Усманов выделил "оружейникам" 600 миллионов рублей.
"Наши расходы — это операционная деятельность клуба, позволяющая ему работать в нормальном режиме: зарплаты, сборы, перелеты, но не более того. Помимо функционирования первой и молодежной команд, мы также содержим клуб "Химик-Арсенал" из Новомосковска, который выступает в ПФЛ. Под нашим крылом находится академия "Арсенала", где занимаются сотни мальчишек.
По мере возможностей развиваем инфраструктуру. При этом мы ни копейки не берем из бюджета Тульской области. Что-то стараемся зарабатывать сами. Очень благодарны главе "Роснефти" Игорю Сечину, главе "Ростеха" Сергею Чемезову, Алишеру Усманову, всем, кто нам помогает. Со всеми ними находит общий язык губернатор Тульской области Алексей Дюмин, его поддержка просто бесценна.
Никаких побед, никакого развития "Арсенала" не было бы без непосредственного участия губернатора в жизни клуба. Он искренне и неподдельно переживает за команду, интересуется ее жизнью. Поэтому успехи "Арсенала" — это его победы", — приводит слова Аджоева ТАСС.
После 19 туров туляки набрали 25 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.
Руководитель "Арсенала": клуб не берет ни копейки из бюджета Тульской области
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