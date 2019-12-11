Тренерский штаб "Динамо" в лице Кирилла Новикова, Виталия Гришина, Юрия Бавыкина и Дмитрия Изотова сегодня утром вылетел в Испанию.
Как сообщает официальный сайт московского клуба, динамовские тренеры неделю будут находиться в расположении "Атлетико", где ознакомятся с тренировочным циклом команды Диего Симеоне, пообщаются с главным тренером мадридской команды, а также изучат работу молодежной команды и академии испанского клуба.
В планах тренерского штаба посещение двух матчей "Атлетико" — с "Локомотивом" в Лиге чемпионов и с "Осасуной" в чемпионате Испании, а также встречи "Барселона" — "Реал".
Тренерский штаб "Динамо" отправился на стажировку в "Атлетико"
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